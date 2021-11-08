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Giriş Tarihi: 8.11.2021 23:37

Denizin ortasında yaşam savaşı! 129 düzensiz göçmen kurtarıldı

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK

Marmaris açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan bir grup düzensiz göçmen, lastik bot arızası nedeniyle sürüklendi. Bodrum’da ise ahşap tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenler tespit edildi. Yunan unsurlarınca geri itilen toplam aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 129 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla açıklarında, bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı bilgisi alındı. İhbar üzerine söz konusu bölgelere Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. 5-7 Kasım tarihleri arasında Marmaris ve Bodrum açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 129 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında, bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı bilgisi alındı. Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen aralarında kadın ve çocukların bulunduğu ahşap tekne içerisindeki 79 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botları tarafından kurtarıldı.

BOT ARIZASI NEDENİYLE SÜRÜKLENDİ

Marmaris Yılancık Adası açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun arıza yapması nedeniyle sürüklenmesi üzerine yardım çağrısında bulunuldu. Talep üzerine ekipler harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunan unsurları tarafından geri itilen lastik bot içerisindeki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

CAN YELEĞİ YERİNE ŞAMBREL

Yine Marmaris açıklarında, Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenlerin can yeleği yerine şambrel kullandıkları görüldü. Sahil Güvenlik Botları tarafından kurtarılan toplam 129 düzensiz göçmen, Muğla İl Göç İdaresine teslim edildi.

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Denizin ortasında yaşam savaşı! 129 düzensiz göçmen kurtarıldı
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