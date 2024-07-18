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Giriş Tarihi: 18.7.2024 13:41 Son Güncelleme: 18.7.2024 14:01

Denizin ortasında yaşam savaşı: 42 kaçak göçmen, 13 çocuk kurtarıldı

Yunanistan unsurlarınca, can sallarıyla Türk Karasularına geri itilen 42 kaçak göçmen ve 13 çocuk, Marmaris açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Denizin ortasında yaşam savaşı: 42 kaçak göçmen, 13 çocuk kurtarıldı

Marmaris açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-42) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 17 düzensiz göçmen (beraberinde 13 çocuk) kurtarıldı.

Marmaris açıklarındaki bir diğer olayda ise can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-113) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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Denizin ortasında yaşam savaşı: 42 kaçak göçmen, 13 çocuk kurtarıldı
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