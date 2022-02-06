Deniz’in sıcacık bir yuvası var

Tekirdağ'da yaşayan Bülent-Ebru Özdilek çifti, 6 yıl önce koruyucu ailesi oldukları küçük Deniz sayesinde anne ve baba olmanın sevincini yaşıyor. Deniz'in evin neşesi olduğunu vurgulayan anne Ebru Özdilek, "Deniz'i ben doğurmadım ama o benim kalbime doğdu. Doğurmak değil bakmak önemli. Zor bir karar ama koruyucu aile olmak isteyenlere çocukları almalarını tavsiye ediyorum" dedi.
Özdilek, Deniz'in anne ve babasının 1.5 yıl önce kuruma başvurarak çocuklarını geri aldıklarını ancak küçük çocuğun komşuları aracılığıyla kendilerine geri dönmek istediğini ilettiğini anlattı. Anne Özdilek "Bir ay sonra Deniz bize geri geldi. Ben hiç o kadar sevindiğimi hatırlamıyorum" diye konuştu. Baba Bülent Özdilek de "Bize danışan soran herkese koruyucu aile olmalarını tavsiye ediyoruz. Bu duyguyu herkesin yaşaması gerekiyor" diye konuştu.