Haberler Yaşam Haberleri Deniz’in sıcacık bir yuvası var
Giriş Tarihi: 6.2.2022

Deniz’in sıcacık bir yuvası var

AA
Deniz’in sıcacık bir yuvası var
Tekirdağ'da yaşayan Bülent-Ebru Özdilek çifti, 6 yıl önce koruyucu ailesi oldukları küçük Deniz sayesinde anne ve baba olmanın sevincini yaşıyor. Deniz'in evin neşesi olduğunu vurgulayan anne Ebru Özdilek, "Deniz'i ben doğurmadım ama o benim kalbime doğdu. Doğurmak değil bakmak önemli. Zor bir karar ama koruyucu aile olmak isteyenlere çocukları almalarını tavsiye ediyorum" dedi.
Özdilek, Deniz'in anne ve babasının 1.5 yıl önce kuruma başvurarak çocuklarını geri aldıklarını ancak küçük çocuğun komşuları aracılığıyla kendilerine geri dönmek istediğini ilettiğini anlattı. Anne Özdilek "Bir ay sonra Deniz bize geri geldi. Ben hiç o kadar sevindiğimi hatırlamıyorum" diye konuştu. Baba Bülent Özdilek de "Bize danışan soran herkese koruyucu aile olmalarını tavsiye ediyoruz. Bu duyguyu herkesin yaşaması gerekiyor" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Savcılık harekete geçti! Başkan Erdoğan'ı hedef alan çirkin paylaşımlara soruşturma başlatıldı
Dünya liderlerinden Başkan Erdoğan’a peş peşe geçmiş olsun mesajları geliyor
Başkan Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalandığını öğrenen Derya Büyükuncu'dan insanlık dışı paylaşım
Siyasilerden gelen geçmiş olsun mesajlarına Başkan Erdoğan'dan teşekkür!
İBB Sözcüsü Murat Ongun'un lüks kayak tatiliyle ilgili yeni detaylar: Geceliği 50 bin TL...
Siyasilerden Başkan Erdoğan’a geçmiş olsun mesajları
Dini nikahla eşini öldürdü: 2 saat sonra yakalandı
Son dakika: Valilik duyurdu! Isparta'da yüz yüze eğitime kar engeli
Emanet’in Kiraz’ı Gülderen Güler diziden neden ayrıldığını ilk kez açıkladı!
Bebek'te lüks mekana silahlı saldırı kamerada! İşine son verilmiş!
ARKADAŞINA GÖNDER
Deniz’in sıcacık bir yuvası var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA