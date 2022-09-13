Denizli TOKİ başvuru şartları! Denizli TOKİ ucuz sosyal konut başvuruları, kura çekimi ne zaman? E Devlet başvuru ekranı

Denizli TOKİ başvuruları ile ilgili detaylar bugün belli oluyor. Ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından açıklanacak güzel haberleri bekliyorlar. Bu noktada "Denizli TOKİ ucuz sosyal konut başvuruları, kura çekimi ne zaman, başvuru şartları nelerdir?" sorularına yanıt arıyor. İşte Denizli TOKİ sosyal konut projesi ve kura çekimi bilgisi

DENİZLİ TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesinde geri sayım başladı. TOKİ, dar gelirliler için tek seferde 250 bin konut inşa edecek. Merakla beklenen projenin detaylarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 14.00'te açıklayacak.