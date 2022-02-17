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Giriş Tarihi: 17.2.2022 22:35 Son Güncelleme: 17.2.2022 23:25

Denizli Valisi’nin koronavirüs testi pozitif çıktı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Denizli Valisi’nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Denizli Valisi Ali Fuat Atik’in bugün yaptırdığı Covid-19 testinin sonucu pozitif çıktı.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in paylaştığı bilgiye göre bugün yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Vali Ali Fuat Atik yaptığı paylaşımda, hastalığı hafif geçirdiğini, çalışmalarına ara vermeden evden devam edeceğini bildirildi.

Vali Atik yaptığı açıklamada şunları kaydetti, "Bugün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Aşılarımın tamamını zamanında yaptırdığım için hamdolsun hastalığı hafif geçiriyorum. Tedbirleri alarak çalışmalarıma ara vermeden evden devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Kurallara uyalım, aşımızı olalım."

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Denizli Valisi’nin koronavirüs testi pozitif çıktı
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