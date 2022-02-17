Denizli Valisi’nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in paylaştığı bilgiye göre bugün yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Vali Ali Fuat Atik yaptığı paylaşımda, hastalığı hafif geçirdiğini, çalışmalarına ara vermeden evden devam edeceğini bildirildi.

Vali Atik yaptığı açıklamada şunları kaydetti, "Bugün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Aşılarımın tamamını zamanında yaptırdığım için hamdolsun hastalığı hafif geçiriyorum. Tedbirleri alarak çalışmalarıma ara vermeden evden devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Kurallara uyalım, aşımızı olalım."