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Giriş Tarihi: 2.11.2021 12:49 Son Güncelleme: 2.11.2021 13:59

Denizli’de 1 ayda 47 ayrı operasyonda 74 kişi gözaltına alındı

BERKAN ÇETİN
Denizli’de 1 ayda 47 ayrı operasyonda 74 kişi gözaltına alındı

Denizli Jandarma Komutanlığı ekipleri bir ay içinde 47 ayrı uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 74 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu maddeler ve huzur operasyonları kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların bulunduğu adreslere operasyonlar düzenledi.

Bir ay boyunca düzenlenen 47 ayrı uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik operasyonda, 18 bin 867 gram esrar, 79 gram metamfetamin, 15 gram eroin, 9 adet tabanca, 20 adet av tüfeği, 4 adet kurusıkı tabanca, 551 adet muhtelif fişek ve 2 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Ayrıca operasyonlarda, 74 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 72 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Denizli’de 1 ayda 47 ayrı operasyonda 74 kişi gözaltına alındı
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