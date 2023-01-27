Haberler Yaşam Haberleri Denizli'de 2 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin anne gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 27.1.2023 14:33 Son Güncelleme: 27.1.2023 15:00

Denizli'de 2 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin anne gözaltına alındı

Denizli’deki 2 yaşındaki bebek ölümünün şüphelisi anne G.K saklandığı apartta yakalandı. 2 erkek şüphelinin araması devam ediyor.

BAYRAM COŞKUN BAYRAM COŞKUN
Denizli’de 2 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin anne gözaltına alındı

Denizli'de dün akşam saatlerinde yaşanan çocuk cinayeti vahşetinde şüpheli anne evden kaçtığı 2 erkek ile aranması devem ederken, 3 çocuğun annesi olan G. K., (27), saklandığı apartta yakayı ele verdi. Ekipler, kayıplara karışan 2 erkeğin bulunması için çalışmalarına devam ediyor.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada; "26 Ocak 2023 tarihinde Denizli ili Merkezefendi ilçesinde 2021 doğumlu M.A.K. isimli çocuğun ikametinde ölü bulunması olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili ölen çocuğun annesi gözaltına alınmıştır. Aynı evde bulunan 2018 doğumlu S. Y. K. ve 2022 doğumlu E. K. isimli diğer kardeşler Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edilerek koruma altına alınmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

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Denizli'de 2 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin anne gözaltına alındı
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