Denizli’de 35 bin 746 TL değerinde sahte para yakalandı

Denizli İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri parada sahtecilik suçunun önüne geçmek için kent genelinde çalışmalar yürütüyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri yürütülen çalışmalar kapsamında sahte para bulunduran 1 şüpheli şahsı ve adresini tespit etti. Şahsın adresine operasyon düzelendi. Düzenlenen operasyonda, 50 adet 100 TL'lik, 50 adet 50 TL'lik sahte para ve 28 bin 246 TL değerinde 29 adet 100 Dolar sahte para ele geçirildi. Ayrıca, 1 şüpheli şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsa, "Parada Sahtecilik" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.