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Giriş Tarihi: 16.2.2022 14:52 Son Güncelleme: 16.2.2022 15:22

Denizli’de 5 ayaklı kuzu dünyaya geldi

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Denizli’de 5 ayaklı kuzu dünyaya geldi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde besicilik yapan Mehmet Bülbül’e ait koyun, 5 ayaklı kuzu dünyaya getirdi. Kuzunun çok nadir görülen bir anomali olduğunu söyleyen Veteriner Hekim Türkay Berberoğlu, kuzunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi'nde nesilden nesile besicilik yapan 36 yaşındaki Mehmet Bülbül, hayvanlarından birinin gece doğum yaptığını fark etti. Bülbül, koyununun yanına gittiğinde dünyaya gelen kuzunun 5 ayaklı olduğunu gördü. Bu durum üzerine şaşkınlık içerisinde kalan Bülbül, 5 ayaklı kuzuyu Denizli Hayvan Hastanesi'ne götürdü.

NADİR GÖRÜLEN ANOMALİ HASTALIĞI İLE DOĞDU

Dünyaya gelen kuzu Denizli Hayvan Hastanesi'nde veteriner hekim tarafından kontrolleri yapıldı. Yapılan kontrollerde kuzunun sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. 5 ayaklı kuzunun nadir görüldüğünü ve sağlıklı olduğunu belirten Veteriner Hekim Türkay Berberoğlu, "Kuzunun sağlık durumu iyi. 5 ayaklı kuzu çok nadir görülen bir anomali. Anomali durumunun anne karnında fetüsün gelişim sürecinde kalıtımsal hastalık, rahimde şekil bozukluğu veya radyasyona maruz kalma gibi nedenlerle kuzunun doğumdan önce yapısında, fiziki görüntüsünde meydana gelen sorunlardan oluşabiliyor." dedi.

"BESİCİ İLK GELDİĞİNDE ŞAŞKIN VE TEDİRGİNDİ"

Kuzu sahibinin hayvan hastanesine ilk geldiğinde şaşkın ve tedirgin olduğunu ifade eden Veteriner Hekim Berberoğlu, sözlerine şöyle devam etti, "Kuzunun sahibi Mehmet Bülbül bize ilk geldiğinde tedirgin ve şaşkındı. Yeni doğan kuzunun yaşamsal bir sorunu olmadığını söylediğimde rahat bir nefes aldı. Kuzusunu alarak evine giderek kuzuyu annesinin yanına bıraktı."

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Denizli’de 5 ayaklı kuzu dünyaya geldi
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