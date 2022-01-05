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Giriş Tarihi: 5.1.2022 19:54

Denizli'de 600 adet tarihi sikke satmak isteyince yakalandı

DHA
Denizli’de 600 adet tarihi sikke satmak isteyince yakalandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, alıcı görünümündeki jandarma ekiplerine Roma ve Bizans dönemine ait toplam 600 adet gümüş ile bronz sikkeyi satmaya çalışan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarat sonucu bir kişinin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını belirledi. Bunun üzerine dün harekete geçen jandarma ekipleri, alıcı görünümünde, şüpheli A.B. ile irtibata geçti. A.B., buluşma noktasında jandarma ekiplerince suçüstü yapılarak yakalandı. Şüpheli A.B.'nin yanındaki Roma ve Bizans dönemlerine ait toplam 600 adet gümüş ile bronz sikkeye el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, ele geçirilen tarihi eserler ise Denizli Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Denizli'de 600 adet tarihi sikke satmak isteyince yakalandı
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