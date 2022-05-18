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Giriş Tarihi: 18.5.2022 02:48

Denizli'de 65 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

DHA
Denizli’de 65 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yatılı yurtta kalan 65 lise öğrencisi ile bir öğretmen yedikleri yemekten zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında öğrencilerin yedikleri yemeklerden örnekler alındı

Gültepe Mahallesi'ndeki Albayrak Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kız öğrenci yurdunda kalan toplam 90 öğrenciden bazılarında kusma, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine yurda çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Akşam yemeğinde tavuklu pilav ve mantarlı çorba yedikleri öğrenilen öğrencilerden zehirlenme şüphesiyle 65 kişi ambulanslarla Denizli Devlet, Servergazi Devlet ve Pamukkale Üniversitesi Hastanelerine götürülerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri de yurtta inceleme başlattı.

Hastanelere kaldırılan öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve çoğunun serum tedavisinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu ve İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'de yurda gelerek incelemelerde bulundu, olayla ilgili bilgi aldı.

Merkezefendi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yurda gelerek öğrencilerin akşam yemeğinde yedikleri tavuk, pilav ve mantar çorbasından incelemek üzere örnek aldı. Öğrencilerin zehirlenme nedeni yapılacak inceleme sonrası belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Denizli'de 65 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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