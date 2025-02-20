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Giriş Tarihi: 20.2.2025 10:10

Denizli'de alkollü sürücü, kamyonete çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeki alkollü sürücünün, park etmeye çalışan kamyonete çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i bebek 4 kişi de yaralandı.

İHA
Denizli’de alkollü sürücü, kamyonete çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Denizli'deki kaza, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Fevzi Çakmak Caddesi güzergahında seyir halinde olan Mehmet Egeli (40) idaresindeki 07 FEB 53 plakalı otomobil, park etmeye çalışan Süleyman Torga idaresindeki 48 ANA 517 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet ve otomobil hurdaya döndü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Bölgeye gelen sağlık ekipleri transitte bulunan Süleyman Torga, 4 yaşındaki çocuğu ve 3 aylık bebeğine ilk müdahalelerin ardından ambulans ile hastaneye sevk etti. Polis ekipleri ise otomobilde bulunan sürücü Mehmet Egeli'ye yaptıkları testler sonucunda alkollü olduğu öğrenildi.

Otomobilin yan koltuğunda oturan Kadir Egeli (17) sağlık ekiplerinin kontrolü sonucunda olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan Kadir Egeli itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından sıkıştığı bölümden çıkartıldı. Kadir Egeli'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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Denizli'de alkollü sürücü, kamyonete çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
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