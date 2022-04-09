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Giriş Tarihi: 9.4.2022 13:23 Son Güncelleme: 9.4.2022 13:30

Denizli'de araç takla attı: 2 ölü

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Denizli’de araç takla attı: 2 ölü

Denizli’de seyir halideki cipe çarparak direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç yol kenarında bulunan toprak yamaca çarpması sonucu takla atarak ters döndü. Kazada 2 yolcu hayatını kaybederken sürücü yaralandı.

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Tekke Mahallesi'nde meydana gelen kazada Denizli-Muğla kara yolu üzerinde Tavas ilçesi istikametine seyir halindeki Bekir Fırlayış yönetimindeki hafif ticari aracın sürücüsü önündeki Muhammet Ç. idaresindeki cipe çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Yoldan çıkan hafif ticari araç ana yol kenarında bulunan yamaca çarpmasıyla takla atarak ters döndü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yola fırlayan Adem Songüner'in (35) ve Mehmet Şükrü Aktaş'ın (29) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Bekir Fırlayış ise ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Jandarma olay yeri ekiplerinin ve savcının incelemesinin ardından hayatını kaybedenler hastane morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan Denizli-Muğla kara yolu bir süre sonra trafiğe tekrar açıldı.

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Denizli'de araç takla attı: 2 ölü
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