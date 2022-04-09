Denizli’de araç takla attı: 2 ölü

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Tekke Mahallesi'nde meydana gelen kazada Denizli-Muğla kara yolu üzerinde Tavas ilçesi istikametine seyir halindeki Bekir Fırlayış yönetimindeki hafif ticari aracın sürücüsü önündeki Muhammet Ç. idaresindeki cipe çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Yoldan çıkan hafif ticari araç ana yol kenarında bulunan yamaca çarpmasıyla takla atarak ters döndü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yola fırlayan Adem Songüner'in (35) ve Mehmet Şükrü Aktaş'ın (29) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Bekir Fırlayış ise ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Jandarma olay yeri ekiplerinin ve savcının incelemesinin ardından hayatını kaybedenler hastane morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan Denizli-Muğla kara yolu bir süre sonra trafiğe tekrar açıldı.