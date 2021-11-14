Denizli’de baba-oğlun ‘sahte imza’ tartışması mahkemelik oldu! İnanılmaz detaylar...

SUÇLAMALARI REDDETTİ



Soruşturma aşamasında ifadesi başvurulan M.D. imzaların oğluna ait olduğunu belirtip, "Sahtecilik yapmaya veya başka şekilde haksız para kazanmaya ihtiyacım yoktur. Alın teriyle çalışarak milyonlarca değerinde taşınmaz, onlarca çalışana ulaştım. Maddi durumum oldukça iyidir. Oğlum sahteciliği kendisi yapmakta ve bana iftira atmaktadır. Ben de kendisinden davacı ve şikayetçiyim. Kendisine icra takibi başlattığım ve annesine karşı boşanma davası açtığım için kızgınlıkla şikayette bulunmuştur. Oğlum farklı farklı imzalar kullanarak, kötü niyetli olarak beni şikayet etmiştir. Farklı imzalar kullanarak beni dolandırmaya çalışan oğlumdan şikayetçiyim. Senetlerdeki imzalar oğluma aittir. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.