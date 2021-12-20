Denizli’de barajda erkek cesedi bulundu

Olay, sabah saatlerinde Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Karakurt Mahallesinde bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu Barajı'nda meydana geldi. Bir vatandaş barajda ceset görmesi üzerine 112 Acil İhbar Hattı'nı aradı. İhbarı alan polis ekipleri baraja geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve dalgıçlar cesedin görüldüğü bölgeye geçti. Dalgıçlar tarafından barajda görülen ceset karaya çıkartıldı. Ekiplerce cesedin kimliğinin belirlenemediği cinsiyetinin ise erkek olan bir vatandaş olduğu belirlendi. Şüpheli olay üzerine ceset Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili incelemeler başlatıldı.