Haberler Yaşam Haberleri Denizli'de bir garip olay! Çelişkili cümleler sonrası ekipler harekete geçti
Giriş Tarihi: 16.7.2022 09:25

Denizli'de bir garip olay! Çelişkili cümleler sonrası ekipler harekete geçti

Denizli’de gece saatlerinde duyduğu bağrışma sesinin ardından kocayla konuşan komşu, çelişkili cümleler sonrası ihbarda bulundu. Güvenlik güçlerinin bir süre ulaşamadığı ve cinayete kurban gittiği düşünülen kadın, eve girileceği sırada başka yerden çıktı.

İHA
Denizli’de bir garip olay! Çelişkili cümleler sonrası ekipler harekete geçti

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesinde meydana geldi.

EKİPLER KARI KOCANIN TELEFON NUMARALARINI BULDU

Gece saatlerinde bağrışma sesi duyan komşu, havanın aydınlanmasıyla dışarı çıkan kocayla konuştu. Seslerin nedenini soran komşu, aldığı çelişkili cevaplar sonrası ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine giden güvenlik güçleri kapıyı açan olmayınca karı kocanın telefon numaralarını buldu.

BAŞKA YERDEN ÇIKTI

Zaman kaybetmemek adına eve girmeyi düşen ekipler, Y. İ.'nin ilerleyen dakikalarda telefonu açmasının ardından derin nefes aldı. Dışarda olduğunu söyleyen kadın, ekipler tarafından bulunduğu yerden alındı. Eve götürülen kadın ilk ifadesinde seslerin yoldan geldiğini söyleyerek herhangi bir olumsuzluğu olmadığını belirtti.

EN ÇOK OKUNANLAR

15 Temmuz selası ne zaman okunacak? Bu gece 15 Temmuz selası saat kaçta okunacak?
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü? 2022 YKS sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı? ÖSYM TYT, AYT, YDT 2022 YKS sonuçları sorgulama
Aile Destek Programı başvuru şartları ve tarihleri: Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır?
Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak, ne zaman ödenecek? Enflasyon farkı sonrası memur ve memur emeklisi maaş ödeme tarihleri 2022!
Son dakika: 15 Temmuz için Türkiye genelinde selalar yükseldi
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 15 Temmuz'u anma programında önemli açıklamalar: Son sözü top tüfek değil, iman belirler
Daha önce memur ve bürokratları tehdit etmişti! Kılıçdaroğlu şimdi de Başkan Erdoğan'ın tercümanını hedef gösterdi
Son dakika! MHP Lideri Devlet Bahçeli: Recep Tayyip Erdoğan'ın tanıyınız, anlayınız, anlatınız
2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta mı? YKS sonuçları ÖSYM AİS sonuç sistemi üzerinden erişime açılacak!
Benzin fiyatı son durum | Bugün Motorin, mazot, LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 15 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları
ARKADAŞINA GÖNDER
Denizli'de bir garip olay! Çelişkili cümleler sonrası ekipler harekete geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA