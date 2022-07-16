Denizli’de bir garip olay! Çelişkili cümleler sonrası ekipler harekete geçti

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesinde meydana geldi.
EKİPLER KARI KOCANIN TELEFON NUMARALARINI BULDU
Gece saatlerinde bağrışma sesi duyan komşu, havanın aydınlanmasıyla dışarı çıkan kocayla konuştu. Seslerin nedenini soran komşu, aldığı çelişkili cevaplar sonrası ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine giden güvenlik güçleri kapıyı açan olmayınca karı kocanın telefon numaralarını buldu.
BAŞKA YERDEN ÇIKTI
Zaman kaybetmemek adına eve girmeyi düşen ekipler, Y. İ.'nin ilerleyen dakikalarda telefonu açmasının ardından derin nefes aldı. Dışarda olduğunu söyleyen kadın, ekipler tarafından bulunduğu yerden alındı. Eve götürülen kadın ilk ifadesinde seslerin yoldan geldiğini söyleyerek herhangi bir olumsuzluğu olmadığını belirtti.