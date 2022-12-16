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Giriş Tarihi: 16.12.2022 11:02

Denizli'de çok acı olay: 13 yaşındaki Kemal 10 günlük yaşam savaşını kaybetti!

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde motosikletiyle kaza yapması sonucu ağır yaralanan 13 yaşındaki Kemal Tangı, 10 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam savaşını kaybetti. İki kez beyin ameliyatı geçirmesine rağmen kurtarılamayan Tangı'nın 26 gün önce yanarak hayatını kaybeden Egemen'in sınıf arkadaşı olduğu öğrenildi.

İHA
Denizli’de çok acı olay: 13 yaşındaki Kemal 10 günlük yaşam savaşını kaybetti!
Kaza, 7 Aralık 2022 günü Serinhisar ilçesine bağlı Yatağan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yatağan'dan Serinhisar ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'ne gitmek için motosikletiyle yola çıkan Kemal Tangı (13), seyir halindeyken kontrolünü kaybetti. Bir türlü hakimiyeti sağlamayan Tangı, motosikletiyle birlikte sert bir şekilde yere düştü. İhbar üzerin olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, yaralı çocuğa yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

7 Aralık'tan itibaren hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Kemal Tangı, bu süreçte iki kez beyin ameliyatı geçirdi. Sağlık durumunda ciddiyetini koruyan ve uyutularak tedavisi süren Tangı, bu sabaha karşı aniden fenalaştı. Doktorların yaptığı müdahalelere rağmen kurtarılamayan Tangı, 10 gün sonra yaşamını kaybetti.

20 Kasım 2022 Pazar günü Serinhisar ilçesinde, yaptığı projede motor geliştirmek isteyen arkadaşına yardım ederken yanarak yaralandıktan sonra hayatını kaybeden Egemen Terk (13) ile Kemal'in aynı sınıf arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

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Denizli'de çok acı olay: 13 yaşındaki Kemal 10 günlük yaşam savaşını kaybetti!
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