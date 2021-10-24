Denizli’de çok acı olay: Ailesinin evini kurtarmak isterken...

Olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen evli ve 1 çocuk babası Taşkın Fırlayış'ı evden dışarı çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fırlayış, doktorların yaptığı müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

