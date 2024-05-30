Denizli’de dehşet anları! Dayısının kapısına satırla dayandı; iki kadını darp etti

PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ZARAR VERDİ, İKİ KADINA SALDIRDI

Elindeki satırla kapıya zarar veren Emre P., daha sonra sokağa indi. Park halindeki bir aracın camına satırla defalarca vuran saldırgan, daha sonra yoldan geçen iki kadına saldırdı. Daha sonra birkaç araca daha zarar veren şahıs, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri darp sonucu yaralanan iki kadını ambulansla hastaneye sevk etti.