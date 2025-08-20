Denizli’de doğum günü kutlaması dönüşü kaza: 2 ölü

Kaza, Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. S.T. (26), idaresindeki otomobil ile seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki refüjde bulunan ağaca çarptı. Ağaca adeta ok gibi saplanan otomobili gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü S.T. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı otomobilden çıkartılıp ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Araçta bulunan İbrahim Baran Tuncer (23) ve Ezgi Elçin Ünal'ın (22) olay yerinde yaşamını yitirdi. İki gencin cansız bedenleri sıkıştığı otomobilden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Öte yandan, kazada hayatını kaybeden İbrahim Baran Tuncer'in doğum günü olduğu ve arkadaşlarıyla yaptıkları kutlama dönüşünde kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.