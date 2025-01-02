Denizli’de eğitim uçağı zorunlu sert iniş yaptı

Denizli'ninÇal ilçesinde sivil eğitim uçağı, zorunlu iniş yaptı. Ters dönen uçağın pilotu, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Uşak'tan Çardak Havalimanı'na gitmek için havalanan sivil eğitim uçağı, Çal ilçesi İsabey Mahallesi Ali Çeşmesi mevkisine henüz bilinmeyen nedenle zorunlu iniş yaptı. Uçak ters dönerken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Pilot, sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, eğitim uçağının bağlı olduğu E.R.A.H. Havacılık Şirketi'nin sahibi Erdoğan Cabıoğlu da yaptığı açıklamada uçağın pilotunun, aday öğrenci Şükrü Yiğit Devebacak (20) olduğunu belirterek, durumunun iyi olduğunu söyledi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.