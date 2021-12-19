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Giriş Tarihi: 19.12.2021 22:47

Denizli’de eğitime kar engeli!

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Denizli’de eğitime kar engeli!

Denizli’de bir ilçesinde yoğun kar nedeni ile eğitime 1 gün ara verildi.

Denizli'nin Babadağ ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Karın etkili olduğu ilçede eğitime 1 gün ara verildiğini Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaştı.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı açıklamada şunları kaydetti; "Babadağ İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Babadağ İlçesi ve mahallelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime 20/12/2021 tarihi itibariyle 1 gün süreyle ara verilmiştir." Ayrıca Babadağ Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da izinli sayılacağı belirtildi.

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Denizli’de eğitime kar engeli!
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