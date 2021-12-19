Denizli’de eğitime kar engeli!

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı açıklamada şunları kaydetti; "Babadağ İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Babadağ İlçesi ve mahallelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime 20/12/2021 tarihi itibariyle 1 gün süreyle ara verilmiştir." Ayrıca Babadağ Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da izinli sayılacağı belirtildi.