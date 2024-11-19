Denizli’de eşiyle tartışan adam 7. kattan aşağı atlayarak hayatına son verdi

Olay, Pamukkale ilçesi 1121 Sokakta meydana geldi. 45 yaşındaki Ramazan Ö. evde eşiyle tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından bunalıma giren Ramazan Ö. kendini 7. kattaki evinin balkonundan aşağıya bıraktı. Talihsiz adam beton zemine çakılarak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar bir anda yola düşen adama müdahale etmek için koştu. İhbar üzerine sağlık, polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Ramazan Ö.'yü ambulansla hastaneye kaldırdı. Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülen ağır yaralı şahsın hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatını kaybeden Ramazan Ö.'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.