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Giriş Tarihi: 19.11.2024 11:06 Son Güncelleme: 19.11.2024 11:21

Denizli’de eşiyle tartışan adam 7. kattan aşağı atlayarak hayatına son verdi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eşiyle tartışan 45 yaşındaki Ramazan Ö. kendini 7. kattaki evinin balkonundan aşağıya bırakarak hayatına son verdi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Denizli’de eşiyle tartışan adam 7. kattan aşağı atlayarak hayatına son verdi

Olay, Pamukkale ilçesi 1121 Sokakta meydana geldi. 45 yaşındaki Ramazan Ö. evde eşiyle tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından bunalıma giren Ramazan Ö. kendini 7. kattaki evinin balkonundan aşağıya bıraktı. Talihsiz adam beton zemine çakılarak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar bir anda yola düşen adama müdahale etmek için koştu. İhbar üzerine sağlık, polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Ramazan Ö.'yü ambulansla hastaneye kaldırdı. Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülen ağır yaralı şahsın hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatını kaybeden Ramazan Ö.'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Denizli’de eşiyle tartışan adam 7. kattan aşağı atlayarak hayatına son verdi
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