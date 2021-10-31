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Giriş Tarihi: 31.10.2021 14:56 Son Güncelleme: 31.10.2021 14:57

Denizli'de feci kaza: 8 yaşındaki kızı ezdi!

İHA
Denizli’de feci kaza: 8 yaşındaki kızı ezdi!

Denizli'de korkunç bir kaza gerçekleşti. 15 tonluk kamyon, 8 yaşındaki kızın üzerinden geçti. O anlar saniye saniye kaydedildi...

Denizli'de feci kaza! 15 tonluk kamyon, 8 yaşındaki kızın üzerinden böyle geçti

Feci kaza, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bulunan kaldırımda koşarak giden 8 yaşındaki kız ayağının kayması sonucu yere düştü. O esnada yolda seyir halindeyken sağa dönen kamyon, düşen kızı fark etmeyerek üzerinden geçti. Kamyonet sürücüsü olay yerinden uzaklaşırken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri bilinci kapalı olan kızı ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis, kazayı fark etmeyerek kayıplara karışan kamyonet sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

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Denizli'de feci kaza: 8 yaşındaki kızı ezdi!
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