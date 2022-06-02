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Giriş Tarihi: 2.6.2022 04:11

Denizli'de feci kaza! Anne ve kızı hayatını kaybetti

AA
Denizli’de feci kaza! Anne ve kızı hayatını kaybetti

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetle çarpışan otomobildeki anne ve 2 yaşındaki kızı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri kazanın ardından kaçan kamyonet sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı

Kuyucak Mahallesi Manteşyeri mevkisinde, Ömer Tozgun (30) yönetimindeki otomobil ile Ziya Tosun'un kullandığı kamyonet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole düştü.

Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil içinde sıkışan sürücü Tozgun, eşi Asiye (26), kızı Huriye (2), oğlu Yusuf Poyraz ve kayınbiraderi Alperen Sarıoğlu (16) yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan ve Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan anne Asiye ile kızı Huriye hayatını kaybetti, baba Tozgun ve oğlu Yusuf'un ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Alperen Sarıoğu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan jandarma ekipleri kazanın ardından kaçtığını belirlediği kamyonet sürücüsü Ziya Tosun'u bulmak için çalışma başlattı.

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Denizli'de feci kaza! Anne ve kızı hayatını kaybetti
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