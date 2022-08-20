Denizli’de feci kaza! İki minibüs çarpıştı: 14 yaralı

Kazada yaralanan 2'si sürücü toplam 14 kişi ambulanslarla Denizli Devlet, Servergazi Devlet ve Pamukkale Üniversitesi Hastanelerine kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürerken, hastanelerdeki yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.