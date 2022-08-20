Denizli’de feci kaza! İki minibüs çarpıştı: 14 yaralı

Kaza bugün saat 11.00 sıralarında Bozburun Mahallesi Çevre yolu Salihağa kavşağında meydana geldi. Güngör Erdem'in kullandığı 20 JA 069 plakalı minibüsle Salihağa Kavşağı'ndan ana yola çıkınca, Mehmet Emin Balga'nın kullandığı 20 BAY 27 plakalı tekstil işçilerini taşıyan minibüsle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle işçilerin bulunduğu minibüs yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, yan yatan minibüs içindeki yaralı işçileri çıkardı. Polis ekipleri karayolunda önlem aldı.