Haberler Yaşam Haberleri Denizli'de feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
Giriş Tarihi: 9.7.2022 15:20

Denizli'de feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Denizli'nin Tavas ilçesinde iki otmobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

AA
Denizli’de feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Tavas ilçesinde Mustafa Kızılkaya idaresindeki 20 AGS 733 plakalı otomobil, D 330 kara yolunda Furkan Metin yönetimindeki 06 CVE 384 plakalı otomobille çarpıştı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Mustafa Kızılkaya, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan Furkan Metin, Buse Metin, Kazım Emre Gökçek, Kübra Nadide Felek, Yağız Ali Metin, Mehmet Kızılkaya ve Nazif Kızılkaya, Tavas Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kızılkaya'nın araç içinde sıkışan cenazesi itfaiye ekiplerince çıkartılarak morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bayram namazı nasıl kılınır ve hangi dualar okunur? Bayram namazı kaç rekattır; nasıl niyet edilir?
Bayram Namazı saat kaçta? Diyanet duyurdu: İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir bayram namazı saati ve 81 il için 2022 bayram namazı saatleri
TIKLA İNDİR! En Güzel Kurban Bayramı Mesajları (Yepyeni) 2022 Resimli, Kısa, Uzun Bayram Mesajları ile Hayırlı Bayramlar!
İstanbul bayram namazı saati: 2022 Diyanet ile İstanbul bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Kurban Bayramı mesajları 2022: Sevdiklerinizin yüzünü güldürecek - sevgiliye, aileye, dosta atılacak en güzel, en anlamlı kısa, uzun ve resimli bayram mesajları
Kurban Bayramı Mesajları ve Sözleri 2022 - En güzel, anlamlı, dualı, ayetli, resimli bayram mesajları İle Herkese Hayırlı Bayramlar!
SON DAKİKA: Milyonlara seyyanen zam ve ödeme takvimi! Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Memur ve emekli maaşı enflasyon farkı ile ne kadar kaç TL oldu?
Kurban duası: Kurban keserken okunacak dua nedir, hangi dualar okunur?
Şükür namazı kılınışı: Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Kurban kesildikten sonra kılınan namaz nedir, nasıl niyet edilir?
Resimli Kurban bayram mesajları yayınlandı! 2022 En güzel, kısa, uzun, komik Kurban Bayramı mesajı ile İyi Bayramlar dileyin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Denizli'de feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA