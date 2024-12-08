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Giriş Tarihi: 8.12.2024 09:34

Denizli'de feci kaza: Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu!

Korkunç olay Denizli’nin Acıpayam İlçesi’nde gündüz saatlerinde meydana geldi. Seyir halindeki araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı. İşte haberin detayları...

İHA
Denizli’de feci kaza: Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu!

Kaza, öğle saatlerinde Acıpayam İlçesi, Köke Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Acıpayam İlçesi istikametinden Kelekçi Mahallesi istikametine seyir halindeki otomobil Köke makası olarak bilinen noktaya geldiğinde henüz bilinmeyen bir nedenden sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç şarampole uçtu. Araç sürücüsü kazada hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kazanın ardından araçta maddi hasar oluşurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Denizli'de feci kaza: Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu!
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