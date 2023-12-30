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Giriş Tarihi: 30.12.2023 00:01

Denizli'de feci kaza! Motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde cipin çarptığı motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

AA
Denizli’de feci kaza! Motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti

Hüseyin Gündem (40) idaresindeki 48 AOL 432 plakalı cip, Üçgen Köprülü Kavşağı'nda önünde ilerleyen Fethi Berk (23) yönetimindeki 20 AGM 047 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Berk kavşaktan yaklaşık 15 metre aşağıdaki yola düştü, arkasındaki Busenur Bostancı (18) da yola savruldu.

Cip beton bariyerlere çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Berk ile Bostancı hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan Gündem'in 1,18 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılan yol daha sonra açıldı.

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Denizli'de feci kaza! Motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
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