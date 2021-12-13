Haberler Yaşam Haberleri Denizli’de FETÖ operasyonu: 1 tutuklama
Giriş Tarihi: 13.12.2021 14:56 Son Güncelleme: 13.12.2021 15:05

Denizli’de FETÖ operasyonu: 1 tutuklama

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Denizli’de FETÖ operasyonu: 1 tutuklama

Denizli polisi FETÖ/PDY silahlı terör örgütünde faaliyet gösteren 4 şüpheli şahsa operasyon düzenledi. 3 şüpheli şahıs adli makamlarca serbest kalırken 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri kent genelinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Ekipler yaptıkları çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli şahsın adreslerini tespit etti. Adreslere operasyon düzenleyen ekipler sabit hatlardan ardışık arandığını tespit ettiği 3 şüpheli şahsı kıskıvrak yakaladı. Bir başka adreste ise hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahsı gözaltına aldı. Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından hakimlik karşısına çıkan 5 şüpheli şahıs serbest bırakılırken hapis cezası ile aranan 1 FETÖ sanığı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Denizli’de FETÖ operasyonu: 1 tutuklama
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