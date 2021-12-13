Denizli’de FETÖ operasyonu: 1 tutuklama

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri kent genelinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Ekipler yaptıkları çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli şahsın adreslerini tespit etti. Adreslere operasyon düzenleyen ekipler sabit hatlardan ardışık arandığını tespit ettiği 3 şüpheli şahsı kıskıvrak yakaladı. Bir başka adreste ise hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahsı gözaltına aldı. Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından hakimlik karşısına çıkan 5 şüpheli şahıs serbest bırakılırken hapis cezası ile aranan 1 FETÖ sanığı tutuklanarak cezaevine gönderildi.