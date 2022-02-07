Denizli’de FETÖ operasyonu: 11 tutuklama

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri kent genelinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Ekipler yaptıkları çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan bir kişinin Denizli'de saklandığı evi tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler FETÖ şüphelisini kıskıvrak yakaladı. Denizli polisi tarafından yakalanan şüpheli Burdur İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. İşlemlerinin ardından FETÖ şüphelisi çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca Denizli polisi, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan haklarında, 6 ay 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişiyi, 3 yıl 1 ay, 2 yıl 1 ay ve 1 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişiyi toplamda 10 FETÖ hükümlüsünü yakalayarak cezaevine gönderdi.