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Giriş Tarihi: 2.5.2023 16:11

Denizli'de FETÖ operasyonu

Denizli’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması çerçevesinde, örgüte üye olma suçundan yakalanan 4 kişiden 2’si tutuklandı.

İHA
Denizli’de FETÖ operasyonu
Devam eden FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması çerçevesinde, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 2 şahıs yakaladı. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.

Öte yandan örgüte üye olmaktan haklarında 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, emniyet mahrem yapılanmasında sözde imam konumunda olan 1 şüpheli ile 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç memur 1 kişi olmak üzere toplam 2 kişi yakalanarak, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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Denizli'de FETÖ operasyonu
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