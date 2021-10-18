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Giriş Tarihi: 18.10.2021 17:28

Denizli’de FETÖ operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı

AA
Denizli’de FETÖ operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, aralarında eski öğretmen, gelir uzman yardımcısı, askeri öğrenci ve polis koleji öğrencisinin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Denizli'de örgüte yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt üyelerinin saklandıkları evlere operasyon düzenledi.

8 GÖZALTI

Operasyonda, aralarında terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü belirtilen eski öğretmen, gelir uzman yardımcısı, askeri öğrenci ve polis koleji öğrencisinin de bulunduğu 8 zanlı yakalandı.

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Denizli’de FETÖ operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı
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