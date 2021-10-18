Denizli’de FETÖ operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Denizli'de örgüte yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt üyelerinin saklandıkları evlere operasyon düzenledi.
8 GÖZALTI
Operasyonda, aralarında terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü belirtilen eski öğretmen, gelir uzman yardımcısı, askeri öğrenci ve polis koleji öğrencisinin de bulunduğu 8 zanlı yakalandı.