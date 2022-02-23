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Giriş Tarihi: 23.2.2022 12:58

Denizli'de fuhuş operasyonu!

AA
Denizli’de fuhuş operasyonu!

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Denizli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine yürüttükleri çalışma sonucu belirlenen 3 adrese baskın düzenledi.

Operasyonda, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.A. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, haklarında işlem yapılan 4 kadın arasındaki bir yabancı uyruklu sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Denizli'de fuhuş operasyonu!
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