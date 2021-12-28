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Giriş Tarihi: 28.12.2021 15:31

Denizli'de genç kızlar tekme tokat kavga etti: İşte o anlar!

İHA
Denizli’de genç kızlar tekme tokat kavga etti: İşte o anlar!

Denizli’nin en işlek caddelerinden birinde bulunan parkta karşı karşıya gelen liseli genç kızlar, saç başa kavga etti. O anlar saniye saniye görüntülendi...

Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesinde meydana gelen olayda, en işlek caddelerden biri olan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan Cumhuriyet Parkı'na bir gurup genç kız gelerek konuşmaya başladı. Burada tartışan genç kızlar, ardından saç saça baş başa birbirlerine girdi. Arkadaşların araya girmesi kavgaya engel olamazken, parkta oturan vatandaşlar kızları ayırdı. Güçlükle sakinleştirilen genç kızlar, ardından olay yerinden uzaklaştı.

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Denizli'de genç kızlar tekme tokat kavga etti: İşte o anlar!
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