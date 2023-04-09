Denizli’de ilginç olay! Kıskançlık ısırığına 2 yıl hapis

Emine S., ise polisteki ifadesinde, "Kardeşim apartmanda oturan bir arkadaşının yanına gitmişti. Boşandığım eşimin aracını bir apartmanın önünde görmüş. Ben de adrese gidip, apartmana girdim. Merdivenlerden çıkarken bir kapının önünde eşimin ayakkabılarını gördüm. Yeni ameliyat olduğundan başına bir şey gelmesinden korktuğum için kapıyı çaldım. Kapıyı, adını bilmediğim bir kadın açtı. Yanında Mehmet vardı. Mehmet'e 'Burada ne yapıyorsun? Çocuklar seni merak ediyor' dedim. Bir anda kadın bana saldırıp, yüzüme tırnaklarını batırdı. O esnada parmağı ağzıma girdi, arbede esnasında parmağını ısırdım, yere düştük. Merdivenlerde boğuşmaya devam ederken, Mehmet gelip, sağ elimi ısırmaya başladı. Sesleri duyup gelen kız kardeşimin bizi ayırmaya çalışırken yere düştüğünü gördüm. Arbede yaşadık ancak birbirimize karşı tehdit ve hakarette bulunmadık. Beni darbeden Serpil Gündüz ve Mehmet'ten şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.





İKİ KARDEŞİN 2'ŞER YIL HAPİSLERİ İSTENDİ



Soruşturmanın ardından Emine S. ile kardeşi Fadime Gül S. hakkında 'Kadına karşı basit yaralama' ve 'kadına karşı tehdit, hakaret' suçlarından 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Soruşturmada Serpil Gündüz hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. İki kardeş hakkında hazırlanan iddianamede, Emine S.'nin kapının açılmasıyla Serpil Gündüz'ü kendisine doğru çektiği, hakaret ve tehdit ettiği, parmağını ısırdığı belirtildi. İddianamede ayrıca, Emine S.'nin olay sırasında gelen kardeşinin de Serpil Gündüz'ü saçından tutup merdivenlere vurduğuna da yer verildi. Emine S. ve kardeşinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.





"BANA BUNU YAPANLAR KADIN, CEZALARINI ÇEKMELERİNİ İSTİYORUM"



Sol işaret parmağı kopma derecesine gelen ve hastanede yapılan tedavi sonrası sağlığına kavuşan Serpil Gündüz, dehşet verici bir olay yaşadığını söyleyip, iki kardeşin hak ettikleri cezayı çekmesini istediğini dile getirdi. Gündüz, "Duygusal birliktelik kurduğum Mehmet K., boşanmış birisidir. Eski eşi, kardeşiyle gelip, beni darbetti. Emine S. parmağımı ısırdı. Aylarca acı çektim. Psikolojim bozuldu. Emine S.'ye karşı iki kere koruma kararı aldırdım. Hatta olayın ardından Mehmet de, eski eşine karşı koruma kararı aldırmak istedi ancak mahkeme kabul etmedi. Emine S.'nin avukatı, avukatımı arayıp, davadan vazgeçmem için para teklif etmiş. Kabul etmeyeceğim. Bana bunu yapanlar kadın ve cezalarını çekmelerini istiyorum" diye konuştu.