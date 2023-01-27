Denizli’de inanılmaz olay: Kendi kazdığı kuyuya düştü

Olay yerine giden itfaiye ekibi, yaptığı çalışmalar sonucu kuyuya düşen I.'yı çıkartıp, sağlık ekibine teslim etti. Sağlık ekibi, yaralı vatandaşa yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Jülide I'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.