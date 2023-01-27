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Giriş Tarihi: 27.1.2023 12:26 Son Güncelleme: 27.1.2023 12:28

Denizli'de inanılmaz olay: Kendi kazdığı kuyuya düştü

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kendi kazdığı kuyuya düşen kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İHA
Denizli’de inanılmaz olay: Kendi kazdığı kuyuya düştü
Olay, Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kendi evine kanalizasyon borusunu aktarmak için bahçe duvarının yanında kuyu kazan kazan Jülide I., dengesini kaybetmesi nedeniyle kazdığı 1 metrelik kuyuya düştü.

Jülide I.'nın kuyuya düştüğünü gören yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine giden itfaiye ekibi, yaptığı çalışmalar sonucu kuyuya düşen I.'yı çıkartıp, sağlık ekibine teslim etti. Sağlık ekibi, yaralı vatandaşa yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Jülide I'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Denizli'de inanılmaz olay: Kendi kazdığı kuyuya düştü
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