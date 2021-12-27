Denizli’de inanılmaz olay: Kendini rehin aldı! Sebebi şaşırttı!

Olay yerine gelen psikoloğun, "İbrahim abi elinde silah olunca olmuyor böyle, Hepimizin çoluğu çocuğu var, senin de çoluğun çocuğun var, hadi silahı bırak konuşalım. Ne ben yaklaşabiliyorum ne de polis arkadaşlar" sözlerini de yanıtsız bırakan İbrahim Ö., 3 saat boyunca ikna edilmeye çalışıldı. Bir süre sonra oğlunu yanına alan İbrahim Ö., ardından kapıyı açarak elinde bulunan pompalı tüfeği polis ekiplerine verdi.