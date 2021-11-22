Denizli’de kadın taraftarlar, “Şebnem’ler ölmesin” pankartı açtı

Denizlisporlu Kadınlar Derneği, Denizli'de oynanan Spor Toto 1. Lig Denzlispor - Keçiörengücü maçında kadın cinayetlerine ve kadına şiddete karşı, "Şebnem'ler ölmesin" pankartı açtı. Pankartta, 28 Ekim günü erkek arkadaşı tarafından öldürülen Şebnem Şirin'in fotoğrafı ve "Şebnem'ler ölmesin" yazısı yer aldı. Kadın cinayetleri ve kadına şiddete karşı düzenlenen eyleme, Şebnem Şirin'nin annesi Pervin Tokat'ta katıldı. Anne tokat, eylemde gözyaşlarına hâkim olamadı.

Pankart açan kadınlara maçta bir destekte Denizlispor futbolcularından geldi. Futbolcular sahaya çıkarken pankartlarla kadınlara destek verdi.

Denizlisporlu Kadınlar Derneği Başkanı Kadriye Sözeri, erkeklerin yoğun olduğu maçta kadın cinayetleri ve kadın şiddetine farkındalık yaratmak için pankart açtıklarını belirterek, "Kadın cinayetlerine ve kadın şiddetine farkındalık yaratmak için erkeklerin yoğun olduğu maçta pankart açtık. Şebnemlerimiz artık ölmesin! Kadın cinayetleri dursun, kadına şiddet dursun. Her bir kadın cinayetiyle sarsılıyoruz. Kadın cinayetlerini ülke olarak kanıksar hale geldik. Bugün eylemimize kadınlarımız kadar erkeklerimiz de destek verdi. Eylemimize katılan, başta Denizli Kadın Platformu üyelerine, kadın kolları başkanlarına, duyarlı olan herkese sonsuz teşekkür ederiz. Bize bu eylemimiz için desteklerini esirgemeyen Denizlispor başkanı Mehmet Uz'a, Denizlispor yönetimine, pankartımızla çıkan tüm futbolcularımıza teşekkür ayrıca teşekkür ederiz. Pervin'imizin acısı yürekten paylaşıyoruz, gözünden akan her damla yaşın hesabının sorulmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.