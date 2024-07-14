Denizli’de kahreden olay: Karı kocayı ölüm ayırdı...

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Oktay Burkay, Güney Devlet Hastanesi'ne, eşi Emine Burkay Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Oktay Burkay, kurtarılamadı. Emine Burkay'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü, durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürerken, Oktay Burkay'ın böbrek hastası olduğu ve 13 yıl önce babası Hasan Burkay'ın böbreği bağışlaması ile tekrar yaşama tutunduğu öğrenildi...