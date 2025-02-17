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Giriş Tarihi: 17.2.2025 12:21 Son Güncelleme: 17.2.2025 12:24

Denizli’de kamyonetin gizli bölmesinden 22 milyon liralık uyuşturucu çıktı!

Denizli'de Narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda kamyonetin gizli bölmesinde 22 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Denizli’de kamyonetin gizli bölmesinden 22 milyon liralık uyuşturucu çıktı!

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kent girişinde ara sokakları kullanarak polisten gizlenmek isteyen kamyonet sürücüsü detaylı çalışma sonucu tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, araçta yapılan incelemelerde, piyasa değeri yaklaşık 22 milyon TL olan kağıda emdirilmiş 448 bin kullanımlık sentetik kannabinoid bonzai maddesi ele geçirildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Denizli’de kamyonetin gizli bölmesinden 22 milyon liralık uyuşturucu çıktı!
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