Haberler Yaşam Haberleri Denizli’de kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Giriş Tarihi: 20.2.2025 09:31 Son Güncelleme: 20.2.2025 09:32

Denizli’de kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Denizli’de Süleyman Torga’nın kullandığı kamyonet ile Mehmet Egeli’nin denetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada 17 yaşındaki Kadir Egeli yaşamını yitirirken, 4 kişi ise yaralandı. Kaza, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Denizli’de kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, saat 22.30 sıralarında Zeytinköy Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesinde meydana geldi. Süleyman Torga yönetimindeki kamyonet, karşı yönden gelen Mehmet Egeli'nin (40) kullandığı 07 FEB 53 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobilde yolcu olarak bulunan Kadir Egeli'nin (17) yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücüler ile kamyonette bulunan 2 kişi ise ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadir Egeli'nin cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı'nın morguna kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Denizli’de kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA