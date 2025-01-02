Denizli’de kaza: Ağaca çarptı, 3 kişi yaralandı!





SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahaleleri yaptıktan sonra ambulans ile çevre hastanelere sevk edildi. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.