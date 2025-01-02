Haberler Yaşam Haberleri Denizli’de kaza: Ağaca çarptı, 3 kişi yaralandı!
Giriş Tarihi: 2.1.2025 18:54

Denizli’de kaza: Ağaca çarptı, 3 kişi yaralandı!

Denizli'nin Honaz ilçesinde kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi. Araç kullanılamaz hale gelirken 3 kişi sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

İHA
Denizli’de kaza: Ağaca çarptı, 3 kişi yaralandı!

Kaza, Denizli'nin Honaz ilçesi Karateke Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı.

Yoldan çıkan araç ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Honaz itfaiye ekipleri sevk edildi.



SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahaleleri yaptıktan sonra ambulans ile çevre hastanelere sevk edildi. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Denizli’de kaza: Ağaca çarptı, 3 kişi yaralandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA