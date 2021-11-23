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Giriş Tarihi: 23.11.2021 18:45

Denizli’de kış dönemi trafik güvenliği toplantısı yapıldı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Denizli’de kış dönemi trafik güvenliği toplantısı yapıldı

Denizli'de Vali Ali Fuat Atik başkanlığında kış döneminde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla “Kış Dönemi İl Trafik Güvenliği Toplantısı” yapıldı.

Denizli ilinde kış mevsimi süresince trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların önlenmesi, vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat edebilmeleri, can ve mal güvenliğinin korunması ve trafik akışının kesintisiz olarak sürdürülebilmesi amacı ile Vali Ali Fuat Atik başkanlığında "Kış Dönemi İl Trafik Güvenliği Toplantısı" yapıldı.

Vali Ali Fuat Atik başkanlığında valilik binasında düzenlenen toplantıya, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Yılmaz, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü görevlileri, Karayolları 27. Şube Şefi Muhammet Sait Arıduman ve diğer ilgili kurum müdürleri katıldı.


Ayrıca gerçekleştirilen toplantıda İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekip amirlerince kurumların alanında ne yapması gerektiği hakkında genel ve teknik bilgiler verildi.

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Denizli’de kış dönemi trafik güvenliği toplantısı yapıldı
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