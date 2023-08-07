Denizli’de korkunç kaza! 8 araç birbirine girdi… Em mutlu günleri zehir oldu!

Kazaya gelin arabasının önüne geçen aracın neden olduğunu iddia eden görgü tanığı Fatma Arman, "Düğün konvoyu geçiyordu. Yandaki araç bir anda öne geçti ve diğer araçlar arka arkaya çarpıştı. 8 araç vardı, şükür birisine bir şey olmadı. Bu durumdan ne anlamamız gerekiyor, konvoy halindeyken araçların arasında mesafe olması gerektiği ve başka aracın da para almak için araç önüne geçmemesi gerektiğini anlıyoruz. Araçlar gidiyordu, diğer araç bir anda para almak için muhtemelen bir anda önüne kırdı. Şimdi 8 aracın kaza yapmasına sebep oldu" dedi.