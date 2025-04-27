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Giriş Tarihi: 27.4.2025 11:25 Son Güncelleme: 27.4.2025 11:28

Denizli’de korkunç kaza! Denizli’de araç elektrik direğine çarptı, abla ve kardeşi öldü

Denizli’de Mehmet Demiryürek kullandığı araçla elektrik direğine çarptı. Kaza sonucu Demiryürek ile ablası Dürdane Dinç hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Denizli’de korkunç kaza! Denizli’de araç elektrik direğine çarptı, abla ve kardeşi öldü

Korkunç kaza, Acıpayam ilçesi Akşar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Demiryürek idaresindeki otomobil, Akşar Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki sürücü denetiminden çıkarak elektrik direğine çarptı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücü Mehmet Demiryürek'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılardan Dürdane Dinç ile ismi öğrenilemeyen yaralı bir kişi Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Dürdane Dinç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Mehmet Demiryürek ile Dürdane Dinç'in abla kardeş olduğu öğrenildi. Abla kardeşin bugün öğlen namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Kerimler Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

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Denizli’de korkunç kaza! Denizli’de araç elektrik direğine çarptı, abla ve kardeşi öldü
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