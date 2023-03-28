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Giriş Tarihi: 28.3.2023 10:17

Denizli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı! Metrelerce savruldu, hayatını kaybetti

Denizli'de otomobil ile çarpışan motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü, metrelerce savrulduğu kazada hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
Denizli’de otomobil ile motosiklet çarpıştı! Metrelerce savruldu, hayatını kaybetti

Kaza, dün sabah Tavas ilçesine bağlı Kızılcabölük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; marketten alışveriş yaptıktan sonra yola çıkan Berkay Gökçe'nin (14) kullandığı motosiklet, kavşakta anayolda seyreden otomobil ile çarpıştı.

METRELERCE İLERİ FIRLADI

Çarpmanın etkisiyle Gökçe, motosikletiyle beraber metrelerce ileri fırladı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yerde hareketsiz yatan Gökçe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kaza yerinde yapılan çalışmaların ardından Gökçe'nin cansız bedeni morga kaldırıldı, sürücü gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından çocuk sürücü Kızılcabölük Mahallesi Mezarlığına defnedildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Denizli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı! Metrelerce savruldu, hayatını kaybetti
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