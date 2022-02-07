Haberler Yaşam Haberleri Denizli'de otomobil takla attı: 2 ölü
Giriş Tarihi: 7.2.2022 05:19

Denizli'de otomobil takla attı: 2 ölü

DHA
Denizli’de otomobil takla attı: 2 ölü

Denizli'nin Kale ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin savrularak takla attığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Karaköy Mahallesi Kale yolu Karacaoluk mevkisinde meydana geldi. Avdan Mahallesinden, Kale ilçesine seyir halinde olan Osman Nuri Topuz (52) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Topuz ile yanında bulunan Nuri Bacnı'nın (56) hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası kazada hayatını kaybeden Topuz ve Bacnı'nın cenazeleri otopsi için Kale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

HDP'li Hüda Kaya'dan Koronavirüse yakalanan Başkan Erdoğan için insanlık dışı paylaşım: Dilerim geçmiş olmasın
SON DAKİKA | SGK'dan flaş karar! O para iade edilecek: Dikkat sizin de başınıza gelebilir
Rusya Ukrayna krizinde ABD'den savaş senaryosu: İki günde düşer, 50 bin kişi ölür...
Son dakika: Bakan Dönmez Isparta'daki elektrik kesintisiyle ilgili açıklama! İl merkezinde elektriksiz şebeke kalmadı
Hangi adda bir element yoktur?
Son dakika: 6 Şubat koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
Salih Bayraktar, Özdemir Bayraktar'ın Paşa'ya verdiği o cevabı ilk kez anlattı: Kafamızdaki çuvalı çıkarma mücadelesi
Son dakika: Bakan Akar koronavirüse yakalandı
İBB Sözcüsü Murat Ongun'un lüks kayak tatiliyle ilgili yeni detaylar: Geceliği 50 bin TL...
Başkan Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalandığını öğrenen Derya Büyükuncu'dan insanlık dışı paylaşım
ARKADAŞINA GÖNDER
Denizli'de otomobil takla attı: 2 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA