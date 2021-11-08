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Giriş Tarihi: 8.11.2021 16:57 Son Güncelleme: 8.11.2021 17:01

Denizli’de sahte alkol operasyonu: 3 gözaltı

BERKAN ÇETİN
Denizli’de sahte alkol operasyonu: 3 gözaltı

Denizli’de düzenlenen 3 ayrı operasyonda 71 şişe sahte alkol ve 18 adet sahte bandrol ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde tütün, tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığına geçit vermiyor. Son olarak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri kent merkezinde 3 ayrı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda, 71 şişe sahte alkol ve 18 adet sahte bandrol ele geçirdi. Ayrıca, yapılan 3 ayrı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şahsa, "Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı" suçundan adli makamlarca işlem yapıldığı öğrenildi.

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Denizli’de sahte alkol operasyonu: 3 gözaltı
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