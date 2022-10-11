Denizli’de sır olay: Battaniyeye sarılı kadın cesedi bulundu!

Olay yerine giden ekipler, battaniyeyi açtığında 30'lu yaşlarda bir kadın cesedi olduğunu gördü. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri alanda detaylı çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonrasında üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.